Genova – I carabinieri del capoluogo hanno arrestato un uomo di 64 anni con l’accusa di spaccio. A seguito di accurate indagini e della perquisizione effettuata presso la sua abitazione nel quartiere di Castelletto, le forze dell’ordine hanno rinvenuto quasi 20 kg di droga: 11 di hashish, 7 di marijuana e anche più di un etto di cocaina.

L’uomo lavora per una ditta che si occupa di pulizia in una comunità per persone senza fissa dimora.

Al termine della perquisizione è scattato immediatamente l’arresto.