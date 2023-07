Genova – Non accenna a rientrare l’emergenza cinghiali in città e questa volta gli animali sono tornati a passeggiare in corso Italia.

Nella notte infatti, una famigliola di cinghiali ha deciso di prendere il fresco sul lungomare più famoso e frequentato della città come poche ore prima hanno fatto migliaia di genovesi in cerca di una via di fuga dal gran caldo della giornata.

Intorno all’1 e 20 il primo allarme in via Piave dove i cinghiali hanno già semi-distrutto le aiule a caccia di bulbi e vermi. Primo messaggio della polizia locale per avvisare automobilisti e motociclisti del possibile pericolo.

Un’oretta più tardi i cinghiali sono stati avvistati direttamente in corso Italia ed è scattato un secondo allarme ed un secondo invio di una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.

(Foto di Archivio)