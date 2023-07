Genova – Automobilisti e Trasportatori già in coda, dalle prime luci dell’alba, sull’autostrada A12, nel tratto tra Genova Nervi e Recco, in entrambe le direzioni.

Sono le conseguenze del restringimento di carreggiata conseguente all’incendio che ha danneggiato la volta della galleria di monte Giugo, alcuni giorni fa.

Pesanti i disagi anche ieri dove si sono registrati sino a 5-6 km di coda sia verso Genova che verso il levante.

Lotta contro il tempo per realizzare i lavori necessari alla riapertura di almeno 3 delle 4 corsie per il fine settimana anche se i tecnici di Autostrade per l’Italia sperano di arrivare a 4 su 4.

Nel frattempo, però chi viaggia sulla A12 in quel tratto resta imbottigliato nel traffico.