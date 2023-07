Genova – E’ stato dimesso questa mattina, dall’ospedale San Martino dove era ricoverato dopo essere rimasto gravemente intossicato dal fumo sprigionato all’interno della galleria di monte Giugo, sull’autostrada A12, dove ha preso fuoco il pullman che stava guidando.

Salvatore Todaro si è prodigato per mettere in salvo tutti i passeggeri e per assicurarsi che tutti fossero usciti dalla galleria e in questo periodo di tempo ha inalato fumi pericolosi e sostanze tossiche che poi lo hanno danneggiato nell’apparato respiratorio.

Dopo la terapia iperbarica, Todaro è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva e, dopo gli ultimi controlli, dimesso.