Sori (Genova) – I Carabinieri del Nucelo Investigativo di Genova, a seguito di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale hanno tratto in arresto un 33enne italiano con precedenti specifici, poiché deve scontare una pena detentiva di 8 mesi e 20 giorni di reclusione per più furti commessi in alcune abitazioni di Sori (GE) tra il 10 febbraio e il 14 marzo 2017.

L’arrestato, dopo le formalità è stato tradotto presso il carcere di Genova Marassi.