Rapallo (Genova) – E’ stato scoperto a rubare generi alimentari nel supermercato Carrefour e quando il personale gli ha chiesto di restituire la merce ha aggredito un vigilante ed ha tentato di fuggire.

Un 28enne genovese è finito nei guai per furto di generi alimentari. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine è stato preso in consegna dai carabinieri della stazione di Rapallo che ha restituito la merce al supermercato e denunciato in stato di libertà il ragazzo.