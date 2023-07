Santa Margherita Ligure (Genova) – Ancora feste alcoliche con molti minorenni e bottiglie e spazzatura abbandonata sulle spiagge. Nuove segnalazioni di degrado per l’estate in corso e ancora richieste di maggiori controlli serali e notturni per gli arenili sempre più frequentati da ragazzini alla ricerca dello “sballo” e da maleducati che mangiano e abbandonano la spazzatura dove poche ore dopo arriveranno i bagnanti.

L’allarme viene lanciato soprattutto dai residenti che hanno visto degenerare la situazione e chiedono al Comune e alle autorità competenti di attivarsi al più presto per porre fine all’avanzata del degrado.

In particolare si lamentano feste notturne a base di alcolici e droghe alle quali parteciperebbero moltissimi minorenni, spesso visti a barcollare per strada nei “dopo festa” ma i residenti lamentano anche il continuo e crescente fenomeno dei rifiuti abbandonati sule spiagge e chiedono più controlli delle forze dell’ordine e sanzioni per chi viene sorpreso.