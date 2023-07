Genova – Controlli anti droga anche nella zona dei giardini di Quinto da parte della polizia.

Il cane poliziotto Leone ha individuato e segnalato ai suoi addestratori 2 giovani che nascondevano all’interno delle scarpe un totale di circa 8 gr di cannabis.

Per loro è scattata la denuncia ed ora si valuta se la droga era per uso personale o destinata alla vendita al dettaglio che farebbe scattare l’imputazione per spaccio.