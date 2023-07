Genova – Dopo i piovaschi della notte un temporale sta interessando in queste ore il capoluogo ligure con lampi e tuoni e precipitazioni più sostenute. Come annunciato dalle previsioni meteo l’inizio settimana è caratterizzato dal passaggio di correnti fresche e umide che portano temporali e precipitazioni.

In calo sensibile le temperature e clima decisamente più “gradevole” dopo le ondate di calore dei giorni scorsi.