Genova – Verranno quasi certamente abbattuti i cinghiali rinchiusi nel giardino di via Ruspoli e dove hanno danneggiato alcuni scooter nel tentativo di fuggire.

Gli animali sono stati trattenuti da una persona che non pensava che la sua decisione avrebbe scatenato gli abbattimenti per opera della vigilanza regionale. La morte di una mamma davanti ai suoi cuccioli ha sollevato proteste e polemiche anche perchè l’abbattimento sarebbe avvenuto davanti a persone e senza alcuna precauzione rispetto alla possibilità che persone suscettibili o persino bambini potessero assistere ad una scena tanto cruenta.

Molto probabilmente gli animali verranno uccisi uno ad uno e le carcasse eliminate secondo le norme contro la peste suina.

Nel frattempo, sui social, si arroventano le polemiche tra chi saluta con favore la decisione degli abbattimenti e chi, invece, ribadisce che esistono metodi meno cruenti e che l’uccisione del branco attiverà il meccanismo di compensazione naturale che farà figliare una femmina in grado di farlo.

Secondo gli ambientalisti, infatti, esisterebbe una sorta di “equilibrio” che, se alterato, attiverebbe un meccanismo di recupero.

Da tempo gli ambientalisti suggeriscono l’uso di farmaci anti fecondativi per le femmine di cinghiale, in modo da contenere le nascite e ridurre il numero dei cinghiali senza massacri e spargimenti di sangue.