E’ scattata alle 22 d ieri sera e proseguirà, salvo modifiche, sino alle 14 di oggi l’Allerta Gialla per temporali diramata ieri da Arpal.

Previsti per la mattinata di oggi temporali forti e accompagnati da un rinforzo dei venti meridionali dal mattino sugli estremi della regione fino a burrasca sul Ponente, dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio, sul settore centrale e i versanti padani.

Da segnalare anche l’aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate di libeccio su tutte le coste.

Anche nella seconda parte della giornata di oggi, martedì 25 luglio, l’atmosfera resterà instabile, con possibilità di isolati rovesci o temporali sparsi.

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

MARTEDI’ 25 LUGLIO Molto instabile dalle prime ore del mattino con temporali anche forti o organizzati su tutte le zone. Rinforzo della ventilazione fino a burrasca da sud al mattino su A, forti su C, forti da nord dal pomeriggio su BDE. Moto ondoso in aumento fino ad agitato con possibili mareggiate per onda da sud-ovest su ABC (periodo 7-8 secondi)

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO Dalle prime ore vento forte settentrionale su BDE, possibili raffiche fino 60-70 km/h, attenuazione dal pomeriggio. Ancora possibili mareggiate per onda da sud-ovest su BC (periodo 7-8 secondi).