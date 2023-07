Santa Margherita Ligure (Genova) – Risolto almeno in parte il mistero del ritrovamento in mare, tra Santa Margherita e Portofino, del cadavere senza testa e senza mani di un ragazzo. Il corpo è stato identificato e la vittima si chiamava Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, 19 anni e risultava scomparso già da qualche tempo.

Il giovane, di nazionalità egiziana, era arrivato in Italia con uno dei tanti viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo ed era giunto a Genova neppure maggiorenne.

Dopo aver vissuto e studiato in una comunità per minori di San Fruttuoso, Mahmoud aveva iniziato un percorso di formazione per diventare parrucchiere e lavorava già, nella forma dello stage, in un negozio.

Divenuto maggiorenne si era trasferito in un’altra comunità nel centro storico e da qui era sparito.

Il ritrovamento del cadavere, orribilmente mutilato, è avvenuto grazie alla segnalazione di un diportista in barca che ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Ma i macabri ritrovamenti erano già iniziati qualche giorno prima con il ritrovamento delle mani su due diverse spiagge di Chiavari. La testa, invece, non è ancora stata trovata.

Le indagini hanno permesso di verificare che il cadavere appartiene davvero a Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla e che probabilmente il ragazzo è stato ucciso.

Da chiarire invece in quale contesto sia avvenuto l’omicidio e come il ragazzo abbia raggiunto Chiavari e perchè.

Le indagini si muovono a 360 gradi esplorando il recente passato del ragazzo e i rapporti con persone conosciute una volta arrivato in Italia.

Secondo la scientifica il cadavere era in mare da non più di un paio di giorni e quindi l’omicidio sarebbe recente.

Il particolare del taglio delle mani e della testa farebbe anche pensare ad un tentativo di nascondere l’identità della vittima o una esecuzione rituale della malavita organizzata.