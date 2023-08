Esito favorevole per il campione prelevato nel punto Castello a Rapallo che torna, dunque, conforme ed in regola per la balneazione libera.

Tornano conformi anche i punti Bagni Nautilus e Spiaggia Madonnetta di Varazze.

Al momento, su 382 punti di monitoraggio previsti per la stagione balneare 2023, 380 sono conformi, mentre in 2 vige un’Ordinanza preventiva del Comune: nei punti Depuratore e Foce Torrente Borghetto a Bordighera.