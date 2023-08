Genova – Ancora Tir sul viadotto di Nervi chiuso al traffico pesante per “precauzione” dopo il rinvenimento di una grossa lesione in uno dei pilatri “di spalla” sul lato nord.

Le immagini mostrano ben due Tir che passano, uno dopo l’altro, in violazione dei divieti imposti dal Comune.

L’episodio è avvenuto nella notte e i mezzi che sono passati sono stati ben più numerosi a sentire le segnalazioni dei residenti.

Nel quartiere ci si domanda che senso abbiano i divieti se poi, specie di notte, non c’è nessun controllo.