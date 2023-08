Alassio (Savona) – Indagini in corso per identificare e assicurare alla Giustizia la persona che lunedì notte ha aggredito e morsicato ad un orecchio, strappandone una parte, un giovane che stava ballando in discoteca.

Secondo la denuncia della vittima, che vive e lavora ad Arma di Taggia, un uomo molto probabilmente ubriaco lo ha prima spintonato mentre si trovava in pista e poi, quando è stato avvicinato per capire il motivo dello spintone, è balzato addosso al giovane e lo ha morsicato con violenza all’orecchio strappandone un lembo come nella tristemente nota scena avvenuta sul ring di pugilato, negli Stati Uniti.

La vittima, sanguinante e dolorante, è stata trasferita in ospedale dove i medici hanno curato la ferita con alcuni punti di sutura. L’aggressore è stato invece “buttato fuori” dagli addetti alla sorveglianza e si è dileguato.

Le indagini puntano sulle riprese delle telecamere di sorveglianza che dovrebbero aver ripreso la scena e la persona autrice della mutilazione.