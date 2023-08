Genova – Ancora una mattinata da dimenticare per il traffico cittadino e autostradale attorno al capoluogo ligure. Code e rallentamenti sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e sulla A7 Genova Milano, in direzione Genova per il traffico intenso diretto alle partenze dei traghetti ma anche per i numerosi cantieri come quello di Genova Ovest.

Pesanti i disagi per automobilisti e trasportatori con ripercussioni su tutto il traffico del ponente.

Proteste e polemiche per il cantiere aperto in autostrada, all’uscita di Genova Ovest e che restringe le carreggiate. Il periodo scelto è proprio quello di maggior transito per le partenze e gli arrivi dei traghetti e il casello è quello più vicino.