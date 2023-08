Chiavari – Grave incidente, nella tarda serata di ieri in corso De Michiel, al confine con il territorio di Lavagna. Una ragazza di circa 20 anni è stata travolta da un’auto in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 vicino al ponte e la giovane è stata sbalzata a terra riportando un brutto trauma cranico che ha convinto i soccorritori del 118 a disporre il trasferimento urgente, in codice rosso, all’ospedale San Martino di Genova.

In corso la ricostruzione dell’accaduto e verranno ascoltati alcuni testimoni dell’incidente.