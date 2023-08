Montaldo di Mondovì (Cuneo) – E’ ancora caccia all’uomo, nei boschi della zona, per Sacha Chang il ventenne olandese con gravi disturbi psichiatrici che è in fuga dopo aver ucciso a coltellate il padre ed un amico di famiglia. Le battute di ricerca vengono organizzate costantemente mentre la foto del ragazzo diventa virale sulle pagine social nelle zone al confine tra Piemonte e Liguria ma soprattutto nelle zone dove sono moltissimi i turisti liguri in vacanza.

Il ragazzo ha già ucciso due volte e non è improbabile che possa essere pericoloso perché confuso – non assume i farmaci che dovrebbe prendere – ed ha paura e si sente braccato in un paese di cui non conosce la lingua.

Mentre le indagini cercano di chiarire le cause del duplice omicidio – sembra che il giovane fosse in viaggio con il padre in Italia e che fosse ormai tempo di tornare in Olanda, alle cure che il ragazzo non voleva riprendere.

Nella zona di Montaldo di Mondovi, ma anche in zone come Prato Nevoso, Frabosa e San Giacomo di Roburent – mete da sempre di turismo ligure – cresce la paura e in molti stanno rinunciando alle escursioni nei boschi e alle gite lontano dai centri abitati per il terrore di incontrare l’assassino in fuga.

Le forze dell’ordine invitano alla massima cautela e a segnalare ogni possibile avvistamento senza avvicinarsi alla persona che potrebbe essere molto pericolosa.