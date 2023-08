Ancora condizioni di leggera instabilità, sulla Liguria, con formazione di nuvole, specie nelle ore pomeridiae sui rilievi ma sarà la nuova ondata di calore a caratterizzare il Meteo dei prossimi giorni, almeno suno a metà della prossima settimana.

Secondo le previsioni le giornate peggiori saranno domenica 20 e lunedi 21 agosto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 19 agosto 2023

Su tutta la regione tempo soleggiato. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e non saranno associati a nessun fenomeno.

Disagio fisico per il caldo in deciso aumento.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: pressochè stazionarie le minime, in aumento le massime

Costa: min 21/25°C, max: 29/35°C.

Interno: min: 15/21°C , max: 27/34°C.