Genova – Don Cola apre una nuova sede in piazza della Meridiana, nel cuore della parte antica della città e cerca nuovo personale. Le vetrine del locale, nei fondi del celebre palazzo della Meridiana, si sono colorate con le insegne del locale che offre specialità siciliane – celebri i croissant con la crema di pistacchio – e caffetteria tradizionale.

Nei giorni scorsi l’annuncio sulle pagine Facebook aveva incuriosito ma ora c’è la prova visibile del luogo scelto per la nuova apertura.

Per farlo Fortunato Don’cola Di Marco cerca camerieri, addetti alla caffetteria, cuochi e un addetto al cocktail bar ed offre regolare contratto, la possibilità di imparare il mestiere più bello del mondo, e formazione continua attraverso il progetto di ACCADEMY

Per partecipare alla selezione occorre inviare il cv a hr@doncola.com

O accedere direttamente al link di candidatura