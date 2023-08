Alta pressione al massimo sul Mediterraneo e sulla Liguria e tutto il nord Italia è previsto caldo torrido e temperature elevate anche sui valori minimi

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 agosto 2023

Ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale, con solo qualche passaggio di velature a ponente in serata.

Disagio fisiologico per il caldo. Temperature elevate, anche nei valori minimi

Venti tra la notte ed il mattino moderati o tesi dai quadranti settentrionali, in calo nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie, molto caldo.

Costa: min 25/29°C, max: 34/38°C.

Interno: min: 16/24°C, max: 35/40°C