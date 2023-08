Savona – Altre 20 contravvenzioni della Guardia Costiera per bivacchi sulle spiagge, tende e fuochi accesi. E’ il risultato dei controlli dell’operazione Mare Sicuro per la scorsa settimana.

Il personale della Guardia Costiera, insieme alla polizia locale ha effettuato numerosi controlli, sia di giorno che di notte nelle spiagge libere e in particolare nelle zone vicino alla foce del torrente Letimbro, via Nizza – area ex cantieri Solimano) del comune di Savona, contestando 20 sanzioni amministrative e procedendo nel contempo alla rimozione delle tende.

Sono stati inoltre compiuti controlli sul demanio e sul rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare

Sono stati controllati n. 25 stabilimenti balneari compresi tra i comuni di Vado Ligure, Bergeggi e Spotorno e sono state accertate 2 violazioni amministrative in tema di sicurezza balneare.

In particolare è stata riscontrata la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza e equipaggiamenti di primo soccorso presso gli apprestamenti di salvataggio, tra i quali si segnala la mancata revisione delle bombole dell’ossigeno che risultavano scadute.

Queste inosservanze hanno comportato la contestazione ai trasgressori di verbali amministrativi per un totale di duemila euro.

In mare, i mezzi navali della Guardia Costiera di Savona hanno pattugliato costantemente il litorale di giurisdizione, elevando svariate sanzioni a diportisti che non hanno rispettato, nella navigazione, la distanza minima dalla spiaggia posta a tutela dei bagnanti dall’Ordinanza vigente.