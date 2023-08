La Spezia – Aveva nascosto ben 20 grammi di cocaina nella custodia del telefono cellulare l’uomo fermato dagli agenti della Questura della Spezia in piazza Verdi ed arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto e sottoposto a controllo è apparso molto nervoso. Anche in ragione dei suoi numerosi precedenti per spaccio è stato sottoposto ad un controllo approfondito che ha permesso di individuare ben 20 grammi di cocaina nascosti della cover del telefono cellulare e denaro in contante per 400 euro suddiviso in banconote di piccolo taglio di cui non sapeva giustificare la provenienza