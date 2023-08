Genova. Le avverse condizione meteo marine previste per le prossime ore ha fatto slittare di due giorni l’arrivo della Ocean Viking a Genova. La nave che conta a bordo 439 migranti recuperati nel tratto di mare tra la Tunisia e Lampedusa, non arriverà quindi domani, come era stato prefissato dopo l’assegnazione del Governo. La comunicazione è arrivata dalla stessa Ong, Sos Mediterranée “le autorità italiane hanno dato istruzioni alla Ocean Viking di far sbarcare alcuni dei superstiti a Vibo Valentia prima di procedere verso Genova. L’allerta maltempo nel Tirreno solleva preoccupazioni per la navigazione con i restanti sopravvissuti, dato che sono previsti vento forte e mareggiate”. Le Ong coinvolte fanno inoltre sapere che tra i sopravvissuti si contano “90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. Dopo il calvario che tutti i sopravvissuti hanno affrontato, comprese le difficoltà in mare, i team di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies e Sos Mediterranée stanno lavorando sulla Ocean Viking per offrire sollievo e fornire assistenza medica”. L’imbarcazione Ocean Viking dovrebbe approdare a Vibo Valentia verso le 13.00 per far sbarcare quindi i soggetti più deboli per poi riprendere il mare appena le condizione meteo marine lo consentiranno.