Genova – Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nella serata di oggi sul capoluogo della Liguria, creando non pochi disagi.

La stazione di Principe ha subìto degli allagamenti, così come la metropolitana che ha sospeso per questo motivo il servizio. Stesso discorso anche per la funicolare Zecca-Righi e per quella di Sant’Anna.

Inoltre, la Protezione Civile segnala l’allagamento dei sottopassi di Brin, via via Milano/via di Francia, Degola/Montano e Via Torino.

L’allerta arancione proseguirà fino alle 15 di domani in tutta la regione.