Framura (La Spezia) – Sono arrivate le scuse di Trenitalia dopo la denuncia di Simona Ravera, accompagnatrice di un gruppo di persone autistiche costrette a salire sul treno senza biglietto per paura di perderlo, che ha raccontato di essere stata “aggredita” dal controllore e accusata di voler viaggiare gratis sul mezzo pubblico.

L’accompagnatrice aveva pubblicato un post molto duro su Facebook nel quale denunciava l’episodio e la vergogna provata dai ragazzi minacciati di sanzioni e accusati di voler fare i “furbi” per non pagare.

La donna ha scritto sulla sua pagina Facebook di aver ricevuto una telefonata di scuse e di rammarico per l’accaduto ma la vicenda potrebbe non finire qui.

“Post muto e nero – ha scritto Ravera – #trenitalia ci ha trattato malissimo. Saliti con 12 persone autistiche per una emergenza da Framura a Bonissola senza biglietto (fare i biglietti per 16 persone alle macchinette richiede circa 10 min che non avevamo) siamo stati aggrediti dal bigliettaio che non ha nemmeno lasciato spiegare e che farà multa di 80 euro ad ognuno di noi aggredendoci e accusandoci di voler rubare un passaggio e dicendoci che non ci vogliono qui da loro. Complimenti #trenitalia complimenti #regioneliguria. Tenete conto che abbiamo già pagato in un giorno e mezzo 200 euro di biglietto più che volentieri…….tanto qui i disabili sono così inclusi bene che pagano come tutti gli altri🤣🤣🤣mi auguro che chi di dovere faccia qualcosa”.

Trenitalia ha spiegato che accerterà con precisione cosa è avvenuto e che potrebbero essere presi provvedimenti per chi ha sbagliato ma la vicenda ha scandalizzato i social e la questione non sembra affatto conclusa.