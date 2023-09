Genova – Molta paura ma fortunatamente danni limitati e nessun ferito nell’incendio divampato questa mattina in un distributore di bevande e prodotti all’interno del sottopasso di piazza Montano, nel quartiere di Sampierdarena.

Intorno alle 7 il fumo nero che usciva dal sottopasso ha scatenato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le fiamme sono state domate rapidamente mentre si procedeva ad allontanare le persone e a impedire il passaggio.

Fortunatamente le fiamme non hanno causato feriti ma solo danni al macchinario cui, molto probabilmente, è stato dato fuoco.

Indagini per risalire all’autore del gesto.