Genova – Ancora personale sanitario aggredito durante il suo lavoro nel Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera.

E’ successo ieri sera, intorno alle 20 quando un infermiere, per difendere una collega, è stato colpito con un pugno sul volto, da un paziente andato in escandescenza e successivamente portato via dalle forze dell’ordine.

L’infermiere nonostante l’aggressione, ha proseguito il turno fino a questa mattina e solo allora si è fatto registrare per procedere alla refertazione di pronto soccorso.

In una nota la Direzione dell’Ente esprime la sua vicinanza al personale coinvolto ed è riconoscente del forte spirito di abnegazione con il quale l’infermiere ha affrontato l’increscioso episodio, continuando a garantire il servizio nei confronti degli altri utenti.

Da chiarire i motivi che hanno portato il paziente ad aggredire il personale infermieristico.