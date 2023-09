Genova – Proseguono le indagini sull’incidente avvenuto ieri pomeriggio nei cantieri del terminal ferroviario di Calata Bettolo, nel porto genovese. Si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza che avrebbero dovuto evitare che l’uomo, un operaio di 67 anni, si trovasse al di sotto del carico sospeso che lo ha poi schiacciato.

Purtoppo, intanto, non arrivano buone notizie dall’ospedale policlinico San Martino che, in una nota informa che l’operaio è ricoverato nella Neuro-rianimazione al 3° piano del Monoblocco con politrauma, grave trauma cranico e viene sottoposto a ventilazione meccanica e monitoraggio intensivo.

Le condizioni dell’uomo restano gravi e i medici continuano a riservarsi la prognosi.

Da una prima ricostruzione sembra che, a travolgere l’uomo, sia stato un new-jersey, le costruzioni in cemento che servono a delimitare aree e carreggiate stradali.

La Magistratura ha sottoposto a sequestro l’area dove si è verificato l’incidente e i sindacati continuano a chiedere più controlli nei cantieri e l’assunzione di più personale addetto alle verifiche di sicurezza sui posti di lavoro.