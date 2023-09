Genova – Grandi disagi, a partire da questa notte, per le persone che risiedono in via Venezia e nelle zone limitrofe.

Intorno alle ore 4:30, infatti, è arrivata la segnalazione della rottura di un tubo della rete idrica, che ha causato una grossa perdita lungo la zona e ha interrotto la fornitura dell’acqua nelle abitazioni e nei negozi facendoli rimanere, di fatto, a secco.

Sul posto sono intervenuti i tecnici, i Vigili del Fuoco e alcune pattuglie della Polizia Locale. Al momento non si hanno ancora indicazioni su quando avverrà il ripristino della rete idrica.