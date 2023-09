Genova – Parte lunedì 11 settembre la ristorazione scolastica per i bambini 0/6 anni che già frequentano le scuole comunali, mentre i nuovi iscritti potranno usufruire del servizio a partire da giovedì 14 settembre.

«È tutto pronto per l’avvio del servizio di ristorazione scolastica che ogni giorno distribuisce ben 23mila pasti, di cui circa 4.400 sono diete o menu particolari – spiega l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni – Il pasto a scuola, momento molto importante nella giornata di un bambino, deve essere vissuto in tranquillità e sicurezza. Per questo, oltre alla proposta di un menu vario studiato dalle nostre dietiste, dedichiamo una forte attenzione al confezionamento delle diete per i bambini con allergie alimentari gravi: abbiamo anche realizzato alcuni video informativi (disponibili sul canale YouTube del Comune di Genova) per illustrare alle famiglie le modalità di preparazione dei pasti per i bambini, circa un centinaio, che presentano gravi allergie alimentari e i protocolli da mettere in atto in caso di rischio anafilassi».

Come previsto dal calendario scolastico regionale, le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, inizieranno giovedì 14 settembre. A seguito della consultazione delle ultime settimane, e in base alle delibere assunte dagli organismi collegiali, il Comune e l’Ufficio Scolastico Provinciale invitano le scuole ad avviare il tempo pieno e il servizio di ristorazione scolastica entro il termine massimo di lunedì 25 settembre, previa comunicazione alle famiglie.