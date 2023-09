Genova – Ben 10 tartarughe di terra sparite in una notte da un giardino di via Priaruggia, nell’omonima zona del levante genovese.

A lanciare l’allarme i proprietari degli animali che peraltro sono protetti dalla convenzione Cites e non sono di libera vendita e vanno registrate presso le forze dell’ordine per evitare pesantissime sanzioni.

E forse proprio a causa di queste restrizioni il valore delle tartarughe è aumentato sensibilmente e si registrano tentativi di importazione clandestina dal nord Africa, dalla Turchia e, purtroppo, un aumento dei furti.

I proprietari delle tartarughe hanno lanciato un appello sui social per scoprire che fine hanno fatto le tartarughe e nella speranza di poterle recuperare

“Buongiorno stanotte sono state rubate 10 tartarughe in un giardino in via Priaruggia…chiunque passa da lì di sicuro le conosce perché sono un punto di sosta per grandi ma soprattutto piccini che amavano arrampicarsi sul muretto per guarda le “caccarughe”…. se qualcuno può avere idea di chi possa essere il colpevole o sa di qualcuno che ha preso una tartaruga di recente per favore mi contatti…loro avevano una casa ed erano lì da mille anni…aiutatemi a ritrovarle per favore”