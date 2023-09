Taggia (Imperia) – Il Liceo scientifico – sportivo Colombo inizia l’anno scolastico senza palestra e senza campi di allenamento. E’ un paradosso tutto italiano quello in scena a Taggia, nell’imperiese, dove ieri è ripartito il ciclo si studi di tanti studenti che hanno scelto l’indirizzo “sportivo” del Liceo ma non potranno esercitarsi nelle materie prescelte perché mancano le strutture adeguate e quelle che ci sono cadono a pezzi o sono vietate.

Il “caso” del liceo taggiasco rischia di far ridere amaro tutta Italia ma è una tragica realtà che fotografa in modo chiaro il livello di attenzione che c’è per la Scuola nel nostro paese.

Il Liceo scientifico-sportivo Colombo è ospitato nei locali delle ex caserme Revelli ed è nato con la specifica impostazione “sportiva”. Ci si aspetterebbe quindi una struttura dotata di impianti di tutto rispetto, quantomeno a norma e, invece, la palestra è stata chiusa dai vigili del fuoco lo scorso anno per possibili esalazioni tossiche di una caldaia mai riparata e i campi sportivi dove gli studenti dovrebbero esercitare le materie di indirizzo ed allenarsi nelle diverse discipline sportive, sono indisponibili.

Il campo da calcio più grande versa in stato di abbandono e sarebbe proibito accedervi per effetto di una disposizione della Provincia mentre quello “piccolo” è inagibile perchè interessato da cantiere per la costruzione del nuovo complesso che ospiterà l’istituto alberghiero.