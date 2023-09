Genova – Sono almeno 400 le persone isolate sulle alture di Struppa, oltre la frana che ha coinvolto parte del campetto da calcio della parrocchia di San Cosimo, in via Trossarelli.

I mezzi della Protezione Civile genovese sono al lavoro per aprire un varco tra i detriti che permetta il passaggio di una piccola ambulanza, in caso di necessità ma è chiaro che i lavori di ripristino saranno ben più lunghi e impegnativi sotto il profilo finanziario e probabilmente saranno a carico della locale parrocchia o della Curia.

Per riaprire la strada al passaggio delle auto private i tecnici parlano di almeno un paio di giorni durante i quali chi risiede “a monte” non potrà usare l’auto.

Non è chiaro cosa abbia causato il cedimento ma certamente le piogge abbondanti delle ultime ore potrebbero avere un loro ruolo anche se, secondo il presidente del Municipio Media Valbisagno Maurizio Uremassi parla di “crollo annunciato” per via di grosse crepe che si erano aperte nel muraglione di cemento armato che “sorregge” il soprastante campetto da pallone della parrocchia.

Particolari confermati da diversi testimoni residenti nella zona ma anche dalle immagini di Google Street View, la App del colosso americano che permettono di “esplorare” i luoghi con una mappa 3d come se ci si trovasse sul posto.

Le immagini del luogo sembrano evidenziare delle crepature che forse avrebbero dovuto allarmare.