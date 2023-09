Alle 12 in punto tutti i telefoni cellulari della Liguria hanno suonato, contemporaneamente. E’ la prova del sistema di allerta della Protezione Civile Nazionale di IT-Alert

Qualche momento di comprensibile confusione e poi la calma.

Il messaggio di Test ha raggiunto con efficacia quasi tutti i telefoni cellulari collegati alla rete telefonica mobile della Liguria.

L’esperimento sembra dunque riuscito.

Chi non avesse ricevuto il messaggio deve segnalarlo alla propria compagnia telefonica o rispondendo al questionario https://www.it-alert.it/it/

Non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione

Non verrà raccolto alcun dato personale

Il test servirà a identificare eventuali criticità e per ottimizzare il sistema e non deve destare allarme e non prevede alcuna “azione” da parte del ricevente.