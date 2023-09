Con l’anticiclone che va rafforzandosi sul Mediterraneo centro-occidentale la Liguria e tutto il nord Italia resta protetto dall’arrivo di perturbazioni e pertanto ci aspettano ancora giornata di tempo stabile e soleggiato.

Un supplemento di estate che proseguirà almeno sino a sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 28 settembre 2023

Al mattino transito di spesse stratificazioni medio-alte sull’intera regione, ma senza particolari conseguenze associate.

Dalle ore centrali della giornata cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche residua nube alta e sottile in transito.

Venti sino alla mattinata deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi sui crinali appenninici e sul settore centrale. Nel pomeriggio la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali sulla fascia costiera ai lati della regione, sempre da nord altrove.

Mare da poco mosso a quasi calmo sotto-costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento sul settore centrale e relative zone interne, stabili od in lieve calo altrove

sulla costa: minime 17/25°C ; massime 26/30°C

nell’entroterra: minime 7/16°C ; massime 22°C/29°C