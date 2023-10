Genova – Non si ferma l’ondata di abbandoni di animali nel capoluogo ligure ed anche oggi si registra l’ennesimo atto di inciviltà. Alcuni ragazzi che stavano passeggiando per strada, a Prà, hanno notato un trasportino abbandonato accanto ad alcuni bidoni della spazzatura e si sonoa accorti che nella struttura, usata per il trasporto di animali, era presente un bel gattone visibilmente impaurito.

I ragazzi hanno subito chiamato il 118 che ha inviato la Croce Gialla che ha effettuato il salvataggio prendendo in consegna l’animale.

Qualche minuto per sincerarsi che nella zona non ci fosse il proprietario e poi il gatto è stato portato al canile del monte Contessa dove è presenta anche una struttura riservata ai gatti.

La speranza è che l’animale sia microchippato e che sia possibile risalire al padrone ma è probabile che il gatto sia stato abbandonato volontariamente per qualche motivo e non essendo obbligatorio dotarlo di microchip, come accade invece per i cani, si tratta di una speranza remota.

Dopo un periodo di tempo stabilito dalle normative il gatto potrà essere adottato.

(Foto d’Archivio)