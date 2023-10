Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo lascia passare correnti umide che portano ad un temporaneo aumento della nuvolosità sulla Liguria. Possibile anche qualche isolato piovasco ma già nel corso della giornata ci sarà un miglioramento graduale e nei prossimi giorni il tempo dovrebbe tornare stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 4 ottobre 2023

Nelle prime ore del mattino nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione, ma nel corso della mattinata la nuvolosità andrà via via dissolvendosi.

Al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso lungo tutta la fascia costiera, qualche addensamento nuvoloso in più lungo l’Appennino.

In serata avremo transito di velature innocue

Venti moderati a regime di brezza, fino a tesi da est su Imperiese

Mare mosso con moto ondoso in calo

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime lungo la costa

sulla costa: minime 16/20°C ; massime 24/28°C

nell’entroterra: minime 6/13°C ; massime 23°C/28°C