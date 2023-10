Genova – E’ stato arrestato dai Carabinieri l’uomo di 30 anni che ha picchiato la sua ex compagna davanti al figlio piccolo, mandandola all’ospedale. Il fatto si è verificato in via Prà.

L’intervento dei militari avrebbe evitato che la situazione degenerasse ancor di più, con l’uomo che è stato arrestato e la donna trasportata all’ospedale.

Proprio per la vittima, una giovane di 21 anni, sono state riscontrate delle lesioni guaribili in 30 giorni.