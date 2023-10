Genova – Un appello al Comune e agli enti preposti al controllo della sicurezza delle strade per i piloni arrugginiti e che si sgretolano in via Vallecrosia, a Voltri. A lanciarlo i residenti della zona e quanti spesso percorrono la strada con il timore crescente che possa succedere qualcosa.

Le immagini che arrivano dal quartiere, relative alle condizioni dei “piloni” che sorreggono via Vallecrosia, sembrano confermare i timori della popolazione.

“Sono ormai anni che i piloni di Via Vallecrosia a Voltri, precisamente dalle “Torri” , sono in una brutta situazione – segnalano i residenti – il Comune, come prima soluzione, ha tolto i calcinacci pericolanti e poi verniciato i ferri dei piloni, ma è passato tanto tempo dall’intervento che la vernice non c’è più”.

I ferri dell’armatura del cemento armato sono esposti mentre dovrebbero essere “annegati” nel cemento armato. Un vero e proprio intervento di ripristino e restauro non è mai stato fatto e i residenti temono ormai che possa verificarsi un cedimento.