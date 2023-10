Genova – Un’altra mattinata difficile quella iniziata sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure a causa di lavori e traffico intenso.

Auto e camion in coda sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 in direzione Genova

Sempre sulla A7 viene segnalata coda in uscita al casello di Bolzaneto sia in direzione Milano che in direzione mare.

Ancora coda e ancora sulla A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla per riduzione della carreggiata per lavori.

Disagi anche sull’Autostrada A10 genova – Ventimiglia tra Celle Ligure e Arenzano, in direzione Genova dve si registra una coda di 3 km per lavori

Coda anche sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Ovada e Masone per un veicolo in avaria.