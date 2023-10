Genova – Fiamme in un appartamento di corso Europa, nel quartiere di Quinto.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in un edificio per un incendio divampato poco prima delle 21 e che sembra interessare diversi piani della costruzione.

I residenti del palazzo sono stati evacuati e al momento non risultano feriti gravi.

Sul posto stanno accorrendo diversi mezzi di soccorso.

I vigili del corso hanno raggiunto le finestre dei locali in fiamme con una autogru e sono in corso le operazioni di spegnimento

notizia in aggiornamento