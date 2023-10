Ancora code e rallentamenti, sulle autostrade di Liguria per incidenti e lavori in corso. Il rientro dalle gita fuoriporta e del week end è funestato da code sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Deiva Marina e Sestri Levante, in direzione Genova a causa del restringimento di carreggiata per lavori.

Coda anche nel tratto tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano, sempre sulla A12 e sempre i direzione Genova, a causa di un incidente avvenuto tra Genova Est e il bivio per Bolzaneto.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia a causa di lavori.