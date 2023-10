Genova – Un incidente si è verificato questa mattina in via Fereggiano, quando un’automobile e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio l’uomo di 35 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto rendendo necessario l’arrivo dei soccorsi.

I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso, hanno prestato le prime cure al ferito sul posto, per poi trasportarlo all’ospedale San Martino in codice giallo.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica e hanno gestito il traffico che si è creato.