Lavagna (Genova) – Un ragazzo di 28 anni è morto, all’ospedale di Lavagna, a seguito di un arresto cardiaco. Il govane è arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni e subito gli è stato attribuito il codice rosso, il più grave.

Poco dopo il ricovero e durante le prime visite il ragazzo ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco.

Subito è stato trasferito in una sala di rianimazione mentre il personale medico tentata di rianimarlo con massaggio cardiaco e altre manovre cardio polmonari che, però, non sono servite a salvargli la vita.

Il ragazzo è stato dichiarato deceduto poco prima delle 13,30.

Il corpo è stato trasferito in obitorio e molto probabilmente verrà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo era stato colpito anni fa, da un grave problema cardiovascolare, forse addirittura un infarto.