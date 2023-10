Cogoleto (Genova) – A causa di problemi organizzativi e dell’allerta meteo arancione prevista per domani, venerdì 20 ottobre, l’Ufficio Missioni e Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli ha annullato il “Trekking missionario” da Cogoleto alla Basilica Bambino Gesù di Praga ad Arenzano. Gli organizzatori cercheranno di recuperarlo per il 10 novembre.

L’iniziativa comprende la testimonianza del 71enne carmelitano padre Norberto Pozzi.

Nel 1980 partì per la Repubblica Centrafricana, lavorando per otto anni nella missione di Bozoum come muratore geometra.

Diventato presbitero, tornò in Centrafrica come missionario, operando con grande forza e coraggio nei villaggi della savana.

Il 10 febbraio era diretto al villaggio di Bokpayan per andare a riparare una scuola e a soli 22 km dalla missione di Bozoum è saltato su una mina, probabilmente messa da bande armate che da tempo minacciano la popolazione locale.

Dopo le cure e la riabilitazione padre Norberto vivrà presso il santuario.

Federico Olivieri, operatore della Caritas di Savona-Noli e giovane componente del Collettivo SE, porterà invece la testimonianza del suo servizio nella Repubblica Centrafricana.