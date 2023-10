Lavagna (Genova) – Ancora caos lungo le autostrade nella giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, che ha visto diversi disagi soprattutto in A10.

A causa di alcuni materiali dispersi sulla carreggiata, è stata predisposta la chiusura dell’uscita di Lavagna in A12, sia per coloro che provengono da Genova e sia per chi viene da levante.

Non sono ancora chiari i tempi di ripristino.