L’alta pressione fa registrare un temporaneo rinforzo portando in Liguria le condizioni per una domenica in prevalenza stabile e con spazi soleggiati. Ad inizio della prossima settimana, però, l’avvicinamento di una nuova saccatura atlantica determinerà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Queste, nel dettaglio, le previsioni Meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 22 ottobre 2023

Fino al mattino molta nuvolosità a levante con isolati piovaschi nelle zone interne, cieli pressoché sereni a ponente.

Nel corso della mattinata ancora un po’ nuvolosità nelle zone interne orientali e sui versanti padani centro-occidentali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Nel pomeriggio arrivo di estese velature da ponente verso levante, persisterà della nuvolosità più bassa nelle zone interne orientali e, localmente, sul settore centrale.

Venti fino al primo pomeriggio deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi sul settore centrale. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali sull’intera regione.

Ventilazione sostenuta da sud-ovest al largo, specie in mattinata.

Mare mosso, tra la notte e la mattinata fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature minime in calo, specie a ponente. Massime stabili od in leggera flessione ovunque.

Sulla costa temperature minime tra 12 e 20°C e temperature massime tra 18 e 22°C

Nell’entroterra temperature minime tra 4 e 14°C e temperature massime tra 12°C e 19°C