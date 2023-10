Sanremo (Imperia) – E’ stato costretto a sparare un colpo di avvertimento in aria l’agente della polizia locale aggredito furiosamente, nella serata di ieri, da un uomo, in via Galilei.

L’agente è stato assalito con violenza dall’uomo, un pregiudicato della zona, che lo ha colpito con calci e pugni in rapida sequenza.

Dimostrando sangue freddo e temendo per la propria vita, l’agente ha estratto l’arma in dotazione ma ha sparato in aria invece di colpire l’aggressore che è fuggito.

Il malvivente è stato intercettato poco dopo dai carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato mentre l’agente della polizia locale è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti.