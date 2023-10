Genova – Un folle inseguimento si è verificato nella notte appena passata tra le vie del centro città, la Sopraelevata e l’autostrada A7.

Secondo quanto emerso, un uomo sarebbe risultato positivo ai controlli dell’alcol test portati avanti da parte delle forze dell’ordine e, sfruttando un attimo di distrazione da parte degli agenti, sarebbe risalito in macchina fuggendo a tutta velocità per le vie della città entrando in Autostrada al casello di Genova Ovest.

Alcune pattuglie di polizia locale e polizia stradale si sono messe all’inseguimento. Durante la corsa l’uomo ha provato a speronare alcune vetture delle forze dell’ordine, prima di essere fermato all’altezza dell’area di servizio Campora Est.

Per l’uomo sono immediatamente scattate le manette, mentre tre agenti sono rimasti feriti.